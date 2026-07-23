Status Check with Nicholas J. Orcutt

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Generate transcriptA transcript unlocks clips, previews, and editing.212211Status Check with Nicholas J. OrcuttA recording from Darby Jones and The Fractured Line's live videoDarby Jones and The Fractured LineJul 23, 2026212211ShareTranscriptGet more from Darby Jones in the Substack appAvailable for iOS and AndroidGet the appDiscussion about this videoCommentsRestacksDarby Jones | Fraternal YouthSubscribeAuthorsDarby JonesThe Fractured LineWrites The Fractured Line by Nicholas J Orcutt Subscribe